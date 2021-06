Il Maltese Falcon avvistato nelle acque dello Stretto: il maestoso ‘rapace’ passa fra Messina e Reggio Calabria [GALLERY]

8 Giugno 2021 19:07

Il Maltese Falcon fotografato nelle acque dello Stretto di Messina: un maestoso veliero trialbero con uno stemma sulle vele che non passa inosservato

Un gigantesco ‘rapace’ solca le acque dello Stretto! Fotografato, nella giornata odierna, il passaggio dello splendido Maltese Falcon nei dintorni di Messina, in zona Capo Peloro. Il gioiello costruito da Perini Navi nel 2006 è uno yach iconico: si tratta di un veliero trialbero lungo quasi 88 metri e largo 12.60 metri. I tre alberi hanno un’altezza di 58 metri. Sulle vele lo stemma di un fiero rapace cattura l’attenzione di chi lo guarda. L’imbarcazione è in grado di attraversare l’Oceano Atlantico in soli 10 giorni. A bordo sono presenti diversi tipi di comfort: dalla jacuzzi sul ponte superiore ad un centro benessere, passando per una palestra attrezzata. Il Maltese Falcon è dotato di 6 cabine e può dare alloggio a 12 persone. È dotato di un ampio salone per feste, cene e aperitivi di lusso. A bordo sono presenti inoltre diversi water toys fra cui moto d’acqua, attrezzatura subacquea e uno scivolo gonfiabile che può essere collegato al ponte superiore.