Le Wags italiane ad Euro 2021, da Veronica Ciardi a Flavia Toloi: modelle ed ex gieffine, ma anche avvocati e caposala

11 Giugno 2021 20:40

Le Wags dell’Italia ai raggi x: dalla moglie di Belotti alla fidanzata di Donnarumma, conosciamo meglio le dolci metà dei calciatori della Nazionale italiana

Iniziano oggi i tanto attesi Europei di calcio 2021, la rassegna continentale che si sarebbe dovuta disputare lo scorso anno, ma che è stata rimandata a causa della pandemia di Covid-19. Ad inaugurare gli Europei sarà Italia-Turchia, durante la quale a dare tutto il loro supporto agli azzurri ci saranno sì tutti i tifosi italiani, ma anche le loro dolci metà e le famiglie. Mogli, compagne e fidanzate saranno le prime a sostenere i calciatori di Mancini, in tribuna all’Olimpico, ma anche da casa. Non tutti, però, conoscono le Wags italiane: da Donnarumma ad Insigne, passando per i veterani Chiellini e Bonucci ai più giovani Barella e Raspadori, quasi tutti i 26 azzurri sono felicemente impegnati.

Tutte le Wags italiane

Conosciamo meglio le Wags italiane. Di seguito una breve descrizione per ogni fidanzata/moglie/compagna dei calciatori azzurri.

Portieri:

Alessia Elefante, fidanzata di Donnarumma: Alessia è originaria di Castellammare di Stabia, stessa città natia del portiere azzurro, ha due anni in più di Donnarumma, col quale è fidanzata da 5 anni, quando entrambi erano so lo dei ragazzini e già nel 2017 sono andati a convivere. Alessia non ama stare sotto i riflettori, ma preferisce tutelare la sua privacy e non esporsi troppo. Sembra dunque non andare alla ricerca di popolarità.

Debora Romano, fidanzata di Alex Meret: Deboa è nata nel 1992 ed è una modella. Fisico mozzafiato e occhi di ghiaccio, Debora ha stregato il portiere azzurro, col quale è fidanzata da 4 anni. I due sono affiatatissimi ed innamorati.

Difensori:

Claudia Scarpari, compagna di Francesco Acerbi: di lei non si hanno troppe notizie, ma la cosa certa è che ha fatto perdere letteralmente la testa al difensore azzurro, che più volte ha manifestato il suo amore per lei. Claudia è un avvocato e ha conosciuto Acerbi al mare. Nel 2021 i due diventeranno genitori.

Camilla Bresciani, fidanzata di Bastoni: di lei non si hanno molte informazioni. Sui social le prime foto di Camilla e Alessandro insieme sono dell’estate scorsa, dunque i due sarebbero fidanzati da meno di un anno. Bellissima e con un fisico da modella, Camilla è una grande appassionata di moda e ama viaggiare. Sulla sua pelle spiccano diversi tatuaggi.

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci: Martina è una delle Wags più veterane nel gruppo. Ha 36 anni ed è sposata col difensore azzurro dal 2011. I due hanno tre figli, Lorenzo, Mattia e la piccola Matilda. Ribelle e sincera, Martina è innamoratissima del suo Leonardo e dei suoi figli. Dopo un periodo buio, con la vita che ha messo la coppia di fronte ad una tosta prova da superare, Martina ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa, lanciando ‘nettare’ “un racconto collettivo, dove le storie che vogliamo condividere sono quelle di tutti, ma è anche di più. Gli occhi, la penna o la voce di queste storie saranno le vostre“.

Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini: di Carolina non si conoscono la data ed il luogo di nascita, ma è certo che abbia sposato il difensore azzurro nel 2014, dopo quattro anni di fidanzamento. I due hanno due splendide bambine, Nina e Olivia.

Clarissa Franchi, fidanzata di Giovanni Di Lorenzo: toscana di Fornaci di Barga, a Lucca, di lei si hanno pochissime informazioni. Dalle foto sui social si evince che è laureata, col massimo dei voti. Clarissa, lo scorso anno, ha dato alla luce la piccola Azzurra, che ha riempito di gioia e d’amore la casa del calciatore della Nazionale italiana.

Ilenia Atzori, moglie di Florenzi: Ilenia ha 30 anni ed è sposata con Alessandro dal 2015 ed è madre di due splendide bambine, Penelope e Sveva. I due si sono conosciuti da ragazzini e hanno coronato il loro sogno di formare una famiglia insieme. Una bellezza acqua e sapone, Ilenia non ama stare sotto ai riflettori, non va alla ricerca della notorietà anche se sui social è molto seguita.

Miriam Sette, moglie di Spinazzola: nata a San Severo, in provincia di Foggia, dove ha vissuto fino ai 5 anni prima di trasferirsi con la famiglia a Foligno, Miriam ha 26 anni e sta al fianco di Leonardo Spinazzola da 10 anni. Appassionata di danza, che ha praticato per diversi anni, Miriam è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. E’ madre di due splendidi bambini, Mattia e Sofia. Miriam ha sposato Leonardo Spinazzola lo scorso dicembre a Foligno, con una celebrazione civile nel Palazzo Comunale con pochi intimi,

Flavia Toloi, moglie di Toloi: Flavia e Rafael si conoscono da 12 anni e sono sposati da 8. si sono conosciuti quando lui giocava nel Goias, grazie a degli amici in comune. Quando lui si trasferì per giocare nel San Paolo lei non lo seguì per continuare il suo lavoro da caposala in ospedale, ma pochi mesi dopo si ritrovarono e lui le fede una dichiarazione d’amore importante: da quel giorno non si sono più separati. I due hanno una splendida figlia e due anni fa hanno vissuto il dramma di perdere un bambino, poco dopo aver scoperto che Flavia era incinta.

Centrocampisti:

Federica Schievenin, moglie di Barella: Federica, nata nel 1989 ha 8 anni in più di Nicolò. E’ un’ex modella ed una grande appassionata di motocross, passione ereditata dal padre e dal fratello. E’ nata a Cagliari ed è spostata col centrocampista azzurro dal 2018. I due hanno tre splendide figlie, Rebecca, Lavinia e Matilde.

Selene Cito, moglie di Cristante: di Selene si sa davvero poco. Bryan Cristante aveva infatti rivelato in una vecchia intervista che “quasi nessuno sa nulla. Lavora in una clinica medica, l’ho conosciuta quando ero a Pescara e vive a Milano come me. Ha qualche anno in più di me e non guasta“. Selene, a febbraio, è diventata mamma di due splendide gemelline.

Thessa Lacovich, Locatelli: è originaria della Costa Rica ed è fidanzata con Manuel Locatelli da 4 anni. Ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising ed è una e-commerce freelance. In passato ha lavorato per Sky come producer nel reparto di Sky Cinema, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting.

Veronica Martinelli, moglie di Pellegrini: Veronica ha 25 anni ed è sposata col calciatore azzurro dal 2018. I due si conoscono da quando erano ragazzini e si sono spostai dopo 7 anni di fidanzamento. Veronica ama i cani e viaggiare ed è molto attiva sui social. E’ mamma di due splendidi bambini, Camilla, nata nel 2019 e Tommaso, nato a maggio 2021.

Alessandra Navarra, fidanzata di Pessina: ha 25 anni e si è laureata lo scorso anno. La prima foto sui social con Matteo risale al 2015, anno in cui dovrebbe, quindi, essere iniziata la loro storia d’amore.

Jessica Aidi, fidanzata e futura moglie di Marco Verratti: classe ’92 Jessica ha origini magrebine ed è una modella. Ha lavorato anche come cameriera, mestiere che le ha fatto incontrare il calciatore italiano. A febbraio, il centrocampista del Psg le ha chiesto di sposarlo e, dunque, presto convoleranno a nozze.

Attaccanti:

Giorgia Duro, moglie di Belotti: nata nel 1996 in Sicilia, Giorgia è sposata col calciatore del Torino dal 2017. I due si sono conosciuti quando lui giocava nel Palermo e adesso, dopo 4 anni dal giorno delle loro nozze, sono diventati genitori della splendida Vittoria, nata a febbraio.

Francesca Fantuzzi, compagna di Berardi: classe ’94, Francesca è originaria di Sassuolo, dove è cresciuta e ha studiato e dove ha conosciuto il suo compagno Domenico Berardi. E’ stata Francesca a fare la prima mossa, scrivendogli sui social dopo averlo notato mentre giocava con la squadra della Primavera. Così, dal 2012, sono inseparabili. A dicembre dello scorso anno i due sono diventati genitori di Nicolò.



Veronica Ciardi, compagna e futura moglie di Bernardeschi: ai reality addicted il nome della compagna di Bernardeschi non è di certo nuovo. Veronica, infatti, è stata una concorrente del Grande Fratello nel 2010. Veronica ha 36 anni e ha conosciuto Federico grazie ad alcuni amici in comune. Per loro è stato subito colpo di fulmine. La loro storia è stata piena di alti e bassi, i due hanno infatti affrontato una rottura, ma nel 2019 c’è stato un ritorno di fiamma e dal loro amore è nata la piccola Deva.

Benedetta Quagli, fidanzata di Federico Chiesa: Nata a Firenze nel ’93, e quindi di 4 anni più grande di Federico, Benedetta vanta sui social oltre 60mila follower ed è apprezzatissima per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità. Ama gli animali, soprattutto i cani, ma anche il mare, la natura e viaggiare, in particolare in posti esotici, anche se la sua città preferita è Londra.

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile: nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 17 luglio 1990, Jessica Melena ha sposato l’attaccante della Lazio a maggio del 2014 e dal loro amore sono nati tre splendidi bambini, Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. Dopo la maturità Jessica si è iscritta all’università de L’Aquila, dove si è trasferita, alla facoltà di Scienze delle Investigazioni, perchè il suo sogno era quello di diventare una criminologa, ma l’incontro con Ciro Immobile ed il desiderio di creare una famiglia l’hanno spinta ad abbandonare gli studi e a dedicarsi totalmente ai suoi bambini di cui si prende cura in prima persona, chiedendo l’aiuto di baby-sitter solo in pochi casi.

Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne: Genoveffa, chiamata Jenny, è nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, a Napoli, nelle vicinanze di Frattamaggiore, dove è nato il calciatore azzurro. Ha lavorato come commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli. Jenny e Lorenzo si sono conosciuti quando erano bambini, ma solo nella tarda adolescenza è scoccata la scintilla: galeotto fu un viaggio con degli amici in comune. I due si sono sposati nel 2012, dopo soli 7 mesi di fidanzamento e un anno dopo sono diventati genitori per la prima volta, con l’arrivo di Carmine, nel 2015 poi, è arrivato Christian.

Elisa Graziani, fidanzata di Giacomo Raspadori: Elisa è la più giovane delle wags azzurre, ha infatti solo 19 anni. E’ nata a Bologna e di lei si sa pochissimo. I due sono fidanzati dal 2017.