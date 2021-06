Dalla moglie di Xhaka alla ‘bergamasca’ Kiki Freuler: lo spettacolo delle Wags della Svizzera [FOTO]

12 Giugno 2021 14:45

Non solo Italia! Anche le altre Nazionali hanno Wags belle e sensuali: conosciamo meglio quelle della Svizzera, dalla moglie di Xhaka alla compagna di Embolo

Lo spettacolo degli Europei di calcio 2021 è iniziato! Andrea Bocelli ha aperto le danze in una cerimonia spettacolare all’Olimpico di Roma, dove dopo pochi minuti è iniziata la sfida tra Italia e Turchia, che ha ufficialmente dato il via alla rassegna continentale, per la prima volta in versione itinerante. Gli azzurri di Mancini hanno conquistato una vittoria speciale, piegando la Turchia e portando a casa 3 preziosi punti. 3-0, è questo il risultato della sfida tra Italia e Turchia, grazie all’autogol di Demiral su cross di Berardi e alle reti di Immobile ed Insigne.

Archiviata la prima sfida degli Europei di calcio, oggi andranno in scena altri avvincenti match. Ad aprire la giornata di sfide di oggi ci sarà Galles-Svizzera, alle 15.00 di questo pomeriggio. Sicuramente tantissimi appassionati del pallone seguiranno il match, ma a fare il tifo per i giocatori ci saranno in primis le loro famiglie, con le Wags pronte a dare tutto il loro supporto alle loro dolci metà. Belle e sensuali, le Wags svizzere sicuramente faranno breccia nel cuore di molti. Conosciamole meglio.

Le Wags della Svizzera

A guidare il gruppo delle Wags della Svizzera c’è sicuramente Leonita Lekaj, moglie di Xhaka. Nata il 31 marzo 1992 in Albania, Leonita è cresciuta a Pristina, in Kosovo e nella regione tedesca della Ruhr. E’ una star albanese di Instagram e a molti è nota per essere la moglie del calciatore svizzero, che ha sposato a luglio del 2017. Leonita è madre di due splendide bambine, Ayana e Laneya.