Gli Europei si fanno… bollenti con le Wags della Scozia! Kansly Tait, giovanissima e sexy: la fidanzata di Nathan Patterson [FOTO]

14 Giugno 2021 14:50

Kansly Tait è giovanissima, ma sa bene come far perdere la testa: sexy e provocante, ecco chi è la fidanzata del difensore della Scozia Nathan Patterson

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando spettacolo puro. In questi primi giorni di sfide le emozioni non sono di certo mancate tra splendide vittorie, battaglie avvincenti e anche qualche grosso spavento. Le prime partite hanno regalato davvero tanto spettacolo, così come tanto lo regaleranno anche quelle che ancora si devono disputare. Spettacolo che sarà non solo in campo ma anche in tribuna, grazie alle bellissime Wags. Non tutte sono allo stadio per dare il loro supporto ai propri uomini, ma anche da casa sanno come fare per far perdere la testa a tutti i loro fan.

Oggi pomeriggio, Scozia-Repubblica Ceca si farà bollente grazie ad una giovanissima Wags che sui social pubblica scatti da far girar la testa. Lei si chiama Kansly Tait ed è la fidanzata di Nathan Patterson. Un po’ Oriana Sabatini, un po’ Georgina Rodriguez, Kansly, che ha compiuto 19 anni a maggio, sa essere esplosiva e sensuale. E’ una ballerina ed è fidanzata col difensore dei Rangers e della Nazionale scozzese da un anno circa.