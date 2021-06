Wags francesi campionesse… mondiali! Dalla moglie di Griezmann a quella di Pogba: le bellezze della Francia [FOTO]

15 Giugno 2021 20:45

Continua lo spettacolo degli Europei di calcio 2021. Questa sera l’attesissimo match tra i campioni del mondo in carica della Francia, che sfidano la Germania. Campionesse del mondo, dunque, sono anche le Wags francesi, che si godono il titolo, nella speranza di poter essere definite anche campionesse europee. Dalla moglie di Griezmann a quella di Lloris: lo squadrone delle Wags francesi è da fare invidia.

Marine Lloris, moglie di Hugo Lloris: con un master in psicologia sociale e un master in gestione delle risorse umane, Marine è una moglie indipendente e madre lavoratrice che ha realizzato il suo sogno di creare il suo marchio di abbigliamento femminile di lusso, Manege en Sucre. Nata nel 1987 a Nizza è una persona molto discreta e madre di tre figli. La storia col portiere della Francia è iniziata sui banchi di scuola, al liceo di Nizza: è stato amore a prima vista e da quel momento i due non si sono mai lasciati, diventando marito e moglie nel 2012.

Tiziri Digne, moglie di Lucas Digne: i due si sono incontrati quando lei aveva 16 anni e lui era un giocatore del Lille. Dopo gli studi universitari e il conseguimento del diploma di studi universitari in legge, Tiziri ha proseguito i suoi studi a Parigi, muovendosi verso la comunicazione, col desiderio di lavorare nella stampa. Ha ottenuto uno stage all’interno del gruppo France Télévisions, lavorando il dietro le quinte della televisione scrivendo il programma Tout une histoire su France 2. Tiziri e Lucas si sono sposati nel 2014 e l’anno successivo si sono trasferiti in Italia visto il nuovo contratto del giocatore con la Roma: qui, Tiziri, col programma Erasmus, ha continuato a studiare. La coppia ha due figli: Isaho, nato nel 2019 e una splendida bambina nata a gennaio del 2021.

Amelia Ossa Llorente moglie Lucas Hernandez: la coppia ha fatto notizia per i loro violenti scambi. Nel febbraio 2017, Lucas Hernandez è stato arrestato sotto l’effetto di alcol vicino a Madrid per violenza domestica, venendo condannato ad un mese di servizio civile. Contestualmente a questa sentenza, il giudice ha chiesto la separazione dei due coniugi per sei mesi: i due sono costretti quindi a rimanere sempre ad almeno 500 metri di distanza l’uno dall’altro. Nel giugno 2017, appena quattro mesi dopo il verdetto, la giovane donna è stata vista pubblicamente con il difensore francese e i due sono stati arrestati dalla polizia. A giugno del 2018, Lucas Hernandez ha rivelato sui social che la coppiaera in attesa del loro primo figlio, nato l’1 agosto.

Sabrajna, compagna Coman: di lei si hanno pochissime informazioni. Si sa solo che è in dolce attesa del primo figlio.

Zulay Pogba, moglie Pogba: Maria Salaues è una modella di origine boliviana. La giovane ha studiato diritto commerciale in Bolivia ma successivamente cambia progetti e vola in Florida, dove diventa una gente immobiliare e a Miami piano piano inizia la sua carriera di modella. Nell’estate 2017, incontra per la prima volta Paul Pogba mentre era in vacanza in Florida. Tra giugno e luglio 2018 ha assistito a diverse partite della nazionale francese durante la Coppa del Mondo in Russia, al fianco della madre di Paul Pogba. Zulay è madre di due splendidi figli e ha sposato il calciatore francese tre anni fa.

Erika Choperena, moglie Griezmann: la coppia si è incontrata nel 2011 in Spagna, dove il giocatore vive dall’età di 14 anni. Molto discreta, la giovane, che però compare in tribuna durante le partite, preferisce restare nell’ombra. Appassionata di moda, posta sui social le foto dei suoi look preferiti. L’8 aprile 2016, la coppia ha dato alla luce una bambina di nome Mia. L’anno successivo, il 15 giugno 2017, la coppia ha celebrato il loro matrimonio a Toledo, in Spagna. Nell’ottobre 2018 ha annunciato in un video, sul suo account Twitter, che la coppia aspettava un secondo figlio. L’8 aprile 2019, Antoine Griezmann annuncia sul suo account Instagram la nascita di suo figlio; Amaro. L’8 aprile 2021 la famiglia si allarga con la nascita di un terzo figlio, una bambina di nome Alba.