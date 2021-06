Un Belgio di scandali e tradimenti! Dalla moglie di De Bruyne a quella di Witsel, Courtois… donnaiolo: le Wags belghe [FOTO]

12 Giugno 2021 20:50

Da Mertens a De Bruyne: le Wags del Belgio infiammano l’atmosfera agli Europei di calcio 2021

Gli Europei di calcio 2021 sono iniziati col piede giusto per l’Italia! Nella sfida inaugurale contro la Turchia gli azzurri di Mancini hanno ottenuto una splendida vittoria contro la Turchia, con un ottimo 3-0, grazie all’autogol di Demiral e alle reti di Immobile e Insigne. Le sfide di Euro 2021 non sono però solo in campo, ma anche in tribuna e sui social: a contendersi il titolo europeo ci sono infatti anche le Wags!

Quelle italiane sono ormai abbastanza conosciute, mentre un po’ meno lo sono quelle delle altre Nazionali. In vista del match tra Belgio e Russia, dunque, conosciamo qualche bellezza belga. Un Belgio di scandali e tradimenti che sembra però finalmente aver trovato un nuovo equilibrio. Nel 2014 aveva fatto scalpore il tradimento dell’allora fidanzata di De Bruyne col compagno di squadra Courtois, portiere della Nazionale. La ragazza, Caroline Lijnen, si era voluta vendicare per il tradimento di De Bruyne con la sua migliore amica e nella sua biografia ha scritto: “Thibaut mi ha fatto sentire come Kevin non aveva fatto nei tre anni della nostra relazione”.

Sembra però che i calciatori si siano finalmente lasciati tutto alle spalle e che si siano fatti una nuova vita sentimentale. Courtois è rimasto comunque un donnaiolo e per questa sua grande passione per le donne ha dovuto dire addio alla sua ex compagna Marta Dominguez, madre dei suoi due figli.

De Bruyne si è lasciato il passato alle spalle e ha sposato Michele Lacroix, dalla quale ha avuto tre splendidi figli, Mason Milian, Rome e Suri. Michele è nata a Genk e ha studiato all’Università di Hasselt. E’ una modella e ha conosciuto De Bruyne nel 2014, quando era un giocatore del Wolfsburg. I due si sono sposati a giugno del 2017, a Sorrento, dopo una proposta di matrimonio da sogno sotto la Tour Eiffel a Parigi.

Impossibile poi non citare Raffaella Sbazo Witsel, moglie del centrocampista belga. Quanto ha incontrato la prima volta Witsel era una studentessa di marketing. E’ madre di tre splendidi bambini. I due si sono sposati nel 2015 dopo 6 anni di fidanzamento.

Infine non possiamo non citare Kat Kerkhofs, moglie di Mertens. Kat è nata a Lovanio il 12 settembre del 1988. E’ stata giornalista nel suo paese e successivamente è stata anche blogger, presentatrice e showgirl. E’ conosciuta al pubblico italiano vista l’esperienza di Mertens, sposato nel 2015 in Belgio dopo 9 anni di fidanzamento, al Napoli.