Meteo, le temperature massime di oggi: punte di +32°C in Sicilia e +30°C in Calabria

4 Giugno 2021 22:28

Meteo: ecco le temperature massime registrate venerdì 4 giugno 2021, in alcune località italiane. Punte di +32°C in Sicilia e +30°C in Calabria

Le temperature odierne sono in aumento rispetto agli ultimi giorni. In particolare, in Pianura Padana è stata una giornata di forte caldo, con punte fino a +30-31°C: la prima giornata dell’anno in cui si sono raggiunti valori simili. Mentre in Sicilia e Calabria si sono raggiunti rispettivamente +32°C e +30°C

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 4 giugno 2021, in alcune località italiane: