Delineata la nuova Serie B 2021-2022, la suddivisione geografica: la sola Lombardia quanto tutto il Sud [GRAFICA]

18 Giugno 2021 14:23

La suddivisione geografica della Serie B 2021-2022 è delineata: l’elenco completo

Con la finale playoff di ieri tra Alessandria e Padova, che ha sancito la vittoria dei grigi (colonia di ex Reggina) e la conseguente promozione in cadetteria, si è definitivamente riempita la lista delle partecipanti alla prossima Serie B, la 2021-2022. All’Alessandria si sono aggiunte le tre promosse dirette dalla C Como, Perugia e Ternana, così come le tre retrocesse dalla A Benevento, Crotone e Parma, mentre hanno salutato Empoli, Salernitana e Venezia insieme alle retrocesse dalla B alla C Cosenza, Reggiana, Pescara e Virtus Entella.

Per quanto riguarda la suddivisione geografica, il quadro non è molto distante da quello della scorsa stagione. A comandare, con quasi metà squadre, sono Lombardia e Veneto. A Cremonese, Brescia e Monza si è aggiunto infatti il Como nella prima regione, mentre il Veneto ha perso il Venezia ma può contare ancora su Vicenza, Chievo Verona e Cittadella. Da sole, queste regioni rappresentano 7 squadre su 20 della B. Il Piemonte si fa rappresentare dalla neo promossa Alessandria mentre l’Emilia perde la Reggiana ma “recupera” il Parma. In Toscana resta solo il Pisa, dopo la promozione dell’Empoli, mentre l’unica rappresentante dell’Abruzzo, il Pescara, non c’è più. “Doppio colpo” dell’Umbria con Perugia e Ternana.

Fa riflettere il dato sul Sud. Solo quattro squadre rappresentate (Benevento, Lecce, Crotone e Reggina), praticamente quanto la sola Lombardia. In Campania il Benevento “sostituisce” la promossa Salernitana, mentre in Calabria saluta il Cosenza ma arriva il Crotone. Pesa, in tale analisi, la forte assenza della Sicilia, nel corso degli anni sempre forte rappresentante tra A e B. Di seguito la suddivisione geografica, nella foto a corredo dell’articolo la cartina eloquente.