Le Ricette di StrettoWeb – Sformato di carne e melanzane

18 Giugno 2021 11:44

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dello sformato di carne e melanzane

Piatto completo ed appetitoso lo sformato di carne e melanzane ricorda sia la classica parmigiana che la moussaka greca, un timballo sostanzioso realizzato a strati con melanzane e patate fritte, ragù di carne di agnello e maiale, formaggio e besciamella.

Difficoltà: facile

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

250 gr. di tritato di manzo

3 melanzane

100 gr. di pecorino grattugiato

2 uova

½ cipolla

2 cucchiai di latte

Origano e basilico

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Lavate le melanzane e sbucciatele quindi tagliatele a fette di circa ½ cm ed infarinatele prima di friggerle in abbondante olio di oliva. In una padella fate rosolare la cipolla con l’olio, unite la carne tritata, salate, pepate e lasciatela cuocere per qualche minuto. In una teglia da forno disponete uno strato di melanzane fritte, spolverizzate il pecorino, create uno strato con la carne tritata e proseguite ancora con le melanzane fino all’esaurimento degli ingredienti aggiungendo anche origano e basilico. In una ciotola sbattete le uova, unite 2 cucchiai di latte ed un pizzico di sale e versate il composto sulle melanzane. Infornate lo sformato a 180 gradi per 20 minuti e servitelo caldo.

Conservazione

Lo sformato di carne e melanzane si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Le melanzane, ortaggi di stagione fra i più amati grazie alla versatilità in cucina, sono diffusissime in Calabria come dimostrano le squisite ricette tradizionali: dalle melanzane ripiene o “mulingiani chjini” alle polpette di melanzane, senza tralasciare la squisita parmigiana o le melanzane ‘mbuttunate farcite soltanto con mollica aromatizzata e sugo di pomodoro. Una ricca combinazione di ingredienti è fornita da questo sformato dal sapore mediterraneo che racchiude proteine ad alto valore biologico ed i preziosi antiossidanti contenuti in questi ortaggi colorati.

Consiglio della zia

Potete arricchire lo sformato aggiungendo mozzarella e prosciutto.