Le Ricette di StrettoWeb – Pollo in agrodolce

16 Giugno 2021 11:43

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del pollo in agrodolce

Pronto in poco tempo il pollo in agrodolce è un secondo di carne bianca leggero e ricco di sapore in cui la delicatezza del pollo si unisce al gusto acceso della salsa agrodolce offrendo un risultato davvero eccezionale!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

400 gr. di petto di pollo (a fette)

300 gr. di pomodori pelati

1 cucchiaio di zucchero

1 tazzina di aceto bianco

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Tritate l’aglio ed il prezzemolo e fateli rosolare con un filo d’olio, aggiungete quindi i pelati insieme ad un pizzico di sale e di pepe e proseguite la cottura. Tagliate il petto di pollo a striscette e fatelo rosolare per 10 minuti circa in un’altra padella con poco olio. Aggiungete quindi il sugo di pomodoro e poco dopo anche lo zucchero e l’aceto. Proseguite la cottura per qualche minuto e completate spolverizzando il prezzemolo.

Conservazione

Il pollo in agrodolce si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Nata in Cina ed arrivata in Europa con gli Arabi la salsa in agrodolce è protagonista di molte ricette calabresi e siciliane grazie al suo particolare contrasto di sapori. Considerata fra le più magre e senz’altro la più utilizzata fra le carni bianche il pollo possiede un basso contenuto lipidico ed un’ottima quantità di proteine oltre che un sapore delicato che la rende particolarmente versatile. Il costo contenuto e la facilità di cottura si aggiungono ai motivi che ne incoraggiano il consumo.

Consiglio della zia

Accompagnate il pollo in agrodolce con fette di pane casereccio calabrese.