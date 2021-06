Le Ricette di StrettoWeb – Patate al forno “arriganate”

25 Giugno 2021 18:26

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle patate al forno “arriganate”

Contorno tanto semplice quanto gustoso le patate “arriganate” sono realizzate con la mollica sbriciolata che regala la tipica doratura croccante e con l’origano che impreziosisce molti piatti della tradizione mediterranea. A questi ingredienti si aggiungono i pomodorini ed il peperoncino piccante protagonista assoluto della cucina calabrese. Le patate della Sila IGP, coltivate a 1200 metri di altitudine, si distinguono per l’eccezionale qualità merito di un terreno ricco di minerali e di particolari condizioni climatiche.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 2 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di patate della Sila IGP

5 pomodorini pachino

Mollica di pane raffermo

1 spicchio d’aglio

Peperoncino piccante

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva, sale ed origano

Preparazione

Dopo aver sbriciolato la mollica di pane in una ciotola mescolatela all’aglio ed al prezzemolo tritati ed aggiungete anche l’origano ed il peperoncino. Pelate le patate e tagliatele a fette sottili, mettetele in una ciotola ed ungetele uniformemente con l’olio, aggiungete una parte della mollica ed insaporitele. In una teglia da forno oleata create il primo strato di patate, aggiungete la mollica condita ed i pomodorini tagliati e fate quindi il secondo strato. Aggiungete altra mollica ed altri pomodorini e versate dell’acqua fino ad arrivare a metà dello sformato. Cuocete le patate a 180 gradi per circa 35 minuti ed azionate il GRILL negli ultimi 5 minuti di cottura.

Conservazione

Conservate le patate arriganate in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici dell’origano

Erba aromatica molto diffusa in Calabria l’origano cresce spontaneo sulle alture del territorio ed una volta essiccato conserva tutto il suo profumo. Col suo gusto deciso e caratteristico contraddistingue molti piatti della cucina regionale chiamati infatti “arriganati”. Un esempio che si accosta a queste patate al forno, squisita ricetta della tradizione contadina, sono le “alici arriganati”, un piatto tipico dei luoghi dove le alici si pescano tutto l’anno preparato con pochi ingredienti, fra cui mollica, cipolla rossa di Tropea ed origano.

Consiglio della zia

Arricchite le patate arriganate con cipolla rossa di Tropea e pecorino grattugiato.