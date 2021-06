Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di riso alla parmigiana

5 Giugno 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di riso alla parmigiana

Gustosa e colorata l’insalata di riso alla parmigiana è un piatto semplice e pronto in pochi minuti. Da sempre presente nelle tradizioni gastronomiche di Arabi, Greci e Romani “l’insalata” era l’usanza di condire le verdure crude con sale, olio ed aceto ed il suo nome deriva infatti dal participio passato di “insalare” o “cospargere di sale”. Le insalate oggi racchiudono invece una molteplicità di cibi diversi e sono veri piatti unici.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

400 gr. di riso per insalate

200 gr. di pomodorini

1 o 2 melanzane

1 spicchio d’aglio

Cubetti di parmigiano reggiano

Sale pepe ed olio extravergine di oliva

1 ciuffo di basilico

Preparazione

Dopo aver sbucciato ed eliminato le estremità delle melanzane tagliatele a cubetti, friggetele in olio extravergine di oliva e salatele. Lavate i pomodorini, divideteli a metà e rosolateli in padella con l’olio, uno spicchio d’aglio e qualche foglia di basilico. Cuocete il riso in abbondante acqua salata, scolatelo al dente e fatelo raffreddare. Aggiungete quindi le melanzane, i pomodorini ed i cubetti di parmigiano, condite con un filo d’olio ed un pizzico di pepe e profumate col basilico. Servite l’insalata di riso alla parmigiana a temperatura ambiente.

Conservazione

L’insalata di riso si conserva in frigo per 2-3 giorni al massimo.

Curiosità e benefici delle melanzane

Da sempre molto presenti nella nostra cucina grazie ad una abbondante produzione locale le melanzane arricchiscono le tavole con antipasti, primi e secondi piatti senza dimenticare le squisite conserve frutto della tradizione calabrese. Ricche di fibre, acqua e sali minerali, soprattutto magnesio e potassio, hanno una composizione che le rende sazianti e drenanti e quelle grigliate o arrostite sono infatti ideali per chi vuole perdere peso. Le loro proprietà antiossidanti sono merito degli antociani che contrastano l’azione dei radicali liberi e rafforzano le difese immunitarie rallentando l’invecchiamento cellulare.

Il consiglio della zia

Potete arricchire questa insalata di riso con altre verdure di stagione a scelta.