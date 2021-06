Le Ricette di StrettoWeb – Fusilli ai fiori di zucca

15 Giugno 2021 11:53

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fusilli ai fiori di zucca

I fusilli ai fiori di zucca sono un piatto coloratissimo che ricorda subito l’estate e se in Calabria la ricetta più diffusa è quella delle frittelle questi fiori commestibili sono un ingrediente perfetto anche per la pasta ed i risotti. Il condimento saporito dei fusilli, infatti, si lega perfettamente ai fiori di zucca crudi che, aggiunti a fine cottura, regalano croccantezza al piatto.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

360 gr. di fusilli

8 fiori di zucca

Alici sott’olio

1 mozzarella

1 spicchio d’aglio

150 gr. di piselli precotti

Mandorle tostate

1 ciuffo di basilico fresco

Scorza di 1 limone

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Per preparare i fusilli con mozzarella e fiori di zucca iniziate dal condimento: col mixer frullate i piselli insieme al basilico, all’aglio, ai filetti di alici ed alle mandorle tostate ed aggiungete gradualmente un filo d’olio per ottenere un pesto cremoso. Cuocete la pasta in acqua salata e nel frattempo tagliate la mozzarella a dadini. Lavate e spezzettate i fiori di zucca, scolate la pasta ed unitela al pesto mescolando ed utilizzando eventualmente acqua di cottura. Aggiungete la mozzarella a dadini ed i fiori di zucca ed amalgamate tutto. Completate con una spolverata di pepe nero e servite.

Conservazione

I fusilli con mozzarella e fiori di zucca si consumano al momento.

Curiosità e benefici dei fiori di zucca

Provenienti da una pianta del Centro America delle Cucurbitacee come le zucchine i fiori di zucca, che siano ripieni, trasformati in squisite frittelle o aggiunti all’insalata, sono sempre buoni. Per apprezzarne il gusto e la delicatezza devono essere freschissimi, infatti, vanno consumati poco dopo la raccolta per conservare al meglio le proprietà nutrizionali: composti al 90% da acqua, sono diuretici e drenanti, poveri di grassi e ricchi di vitamine e minerali ed il loro colore giallo-arancio indica la presenza dei carotenoidi dalle importanti funzioni antiossidanti.

Consiglio della zia

I fiori di zucca crudi con mozzarella, spinaci e pomodorini sono gli ingredienti di una fresca insalata estiva.