Le Ricette di StrettoWeb – Bucatini ai calamari alici e pangrattato

30 Giugno 2021 12:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei bucatini ai calamari alici e pangrattato

I bucatini ai calamari alici e pangrattato sono una sfiziosa variante della pasta con la mollica un piatto tipico della cucina calabrese fatta spesso di ingredienti poveri che, messi insieme, diventano una vera esplosione di gusto. La croccantezza del pangrattato caratterizza infatti questo piatto antico, simbolo ed essenza della Calabria e delle sue tradizioni come l’usanza di aggiungere la mollica tostata alla pasta per sostituire il formaggio e garantire sazietà.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di bucatini

1 calamaro

Alici sott’olio

1 spicchio d’aglio

Vino bianco

Peperoncino fresco

Pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Fate pulire in pescheria il calamaro oppure fatelo voi dividendo la sacca dai tentacoli e svuotandola. Sciacquatelo quindi sotto l’acqua corrente, tenete da parte i tentacoli e tagliate ad anellini la parte restante. In una padella fate rosolare uno spicchio d’aglio con l’olio, unite il calamaro e sfumatelo col vino bianco. Proseguite la cottura per 15 minuti ed aggiungete il peperoncino. Poco prima di spegnere il fuoco unite le alici ed il prezzemolo tritato. Cuocete i bucatini e scolateli al dente facendoli saltare in padella col condimento. Aggiungete il pangrattato, che avevate precedentemente tostato, ed amalgamate bene tutto.

Conservazione

I bucatini ai calamari, alici e pangrattato si consumano subito.

Curiosità e benefici di questo piatto

Soprattutto il pesce piccolo e poco costoso come le alici era utilizzato in passato nella cucina calabrese e da questo impiego hanno origine molti piatti merito dell’inventiva delle cuoche. Pesce azzurro tipico del Mediterraneo, apprezzato già dai Greci che lo pescavano con una tecnica antichissima detta “menaica” dal nome della rete, le alici, considerate per secoli un pesce povero ed utilizzato come esca, sono uno degli alimenti più preziosi della dieta mediterranea perché fonte elevata di acidi grassi omega-3 alleati del cuore e di proteine dall’alto valore biologico. Da sempre accessibili a tutti grazie al basso costo sono stati largamente impiegati dando vita alle conserve di alici sott’olio facilmente trasportabili per la lunga conservazione, molto usate per arricchire piatti poveri ed oggi “Prodotto Agroalimentare Tradizionale Calabrese”. Molto versatili in cucina i calamari sono squisiti fritti o per preparare insalate, grigliate e sughi ed uniscono al gusto validi nutrienti, infatti, offrono un elevato apporto proteico, sono poveri di grassi saturi e ricchi di acidi grassi omega-3.

Consiglio della zia

Aggiungete i capperi e le olive nere se volete dare un gusto più intenso ai bucatini.