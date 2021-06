Le Ricette di StrettoWeb – Baccalà alla frutta

22 Giugno 2021 18:22

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del baccalà alla frutta

Gustosissima variante delle ricette classiche il baccalà alla frutta è un piatto nutriente in cui la dolcezza delle pere e dell’uvetta è bilanciata dal sapore deciso degli altri ingredienti. Un secondo piatto talmente ricco da essere un vero piatto unico!

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 50 minuti

Porzioni: 4-6 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 kg di baccalà ammollato

800 gr. di pere

600 gr. di patate

100 gr. di olive verdi denocciolate

50 gr. di capperi

50 gr. di uvetta

250 gr. di polpa di pomodoro

Peperoncino fresco

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Immergete il baccalà in una pentola con acqua e fatelo cuocere a fiamma media finchè non inizia a bollire, poi coprite e proseguite la cottura a fiamma bassa per 10 minuti. Al termine sgocciolate il pesce, eliminate eventuali spine e tenetelo da parte. Versate in un tegame le pere tagliate a tocchetti, le patate pelate e tagliate a cubetti, le olive, i capperi, l’uvetta ammollata e strizzata, il prezzemolo tritato, il peperoncino, la polpa di pomodoro e qualche cucchiaio di olio. Fate cuocere tutto per 30 minuti prima di aggiungere il baccalà. Proseguite la cottura per 10 minuti e completate con una spolverata di prezzemolo e di pepe nero.

Conservazione

Il baccalà si conserva in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici del baccalà

La lavorazione dei merluzzi nordici è un’arte dalle origini antiche: a Mammola, suggestivo borgo dell’entroterra calabrese, la sapienza artigianale trasforma questi pesci, che arrivano “salati” o “essiccati” dalla Norvegia, in “baccalà” o “stocco”. Elemento chiave nei processi di ammollo e dissalatura è l’acqua purissima proveniente dalle sorgenti montane che permette di ottenere un prodotto dal gusto inconfondibile. Simbolo della cucina calabrese lo stocco era un cibo povero che i contadini offrivano ai braccianti durante i lavori nei campi essendo altamente energetico e sempre disponibile grazie alla lunga conservazione. Ricco di proteine ad alto valore biologico che lo rendono prezioso in una alimentazione sana il baccalà è una prelibatezza che si gusta in varie preparazioni.

Consiglio della zia

Il sugo del baccalà è squisito anche sui crostini di pane tostato.