Italia-Galles 1-0, le pagelle di StrettoWeb: Pessina, Bastoni e compagnia, il ballo dei debuttanti. Verratti e Chiesa mandano in tilt Mancini

20 Giugno 2021 20:04

Pessina gol e l’Italia fa tre su tre: gli azzurri battono anche il Galles e volano come primi a punteggio pieno: le pagelle della nostra redazione

Non c’è due senza tre. E l’Italia va. Battuto anche il Galles nella terza gara del girone di Euro 2020: un gol di Pessina a ridosso dell’intervallo regala altri tre punti agli azzurri, che passano agli ottavi come primi nel girone. Nonostante l’ampio turnover, non si snatura la squadra di Mancini nell’atteggiamento, come sempre propositivo nonché solido in fase difensiva. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Donnarumma 6 – “Mister, se dovevo fare il mimo non venivo. Posso uscire?” Sarà andata più o meno così con Mancini, che così lo toglie per inserire Sirigu.

Toloi 6 – Terzino più difensivo rispetto ai colleghi da quel lato, ma fa il suo in maniera ordinata.

Bonucci 6 – Ordinaria amministrazione. Per la terza partita di fila. Ricordiamo che non si tratta di amichevoli estive contro rappresentative locali…

Bastoni 7 – La naturalezza con cui stanno in campo lui e gli altri debuttanti dimostra ancora una volta il grande lavoro svolto. Alla prima da titolare in un Europeo gioca da veterano, spingendosi anche con costanza in avanti e verticalizzando verso gli attaccanti. 7 pieno!

Emerson 6.5 – Dal suo lato si spinge di più per via delle caratteristiche offensive, prova più che sufficiente.

Pessina 7 – Vale lo stesso discorso di Bastoni. Lui in azzurro c’è da poco, ma il grande percorso all’Atalanta ha fatto sì che Mancini lo premiasse meritatamente. E lui ricambia con un tocco di fino, beffando il portiere all’angolino. Grandi tempi di inserimento.

Jorginho 7 – Il copia e incolla è il male di chi fa questo lavoro, ma scrivendo la pagella di Jorginho il rischio è alto. Detta i tempi, detta i ritmi, guida, si inserisce, torna a dare una mano dietro quando i difensori vanno in difficoltà, uscendo alla grande da situazioni complicate e facendo respirare i compagni.

Verratti 7 – I dilemmi alla vigilia erano sulla sua tenuta fisica, ma lui li distrugge in pochi minuti. Giganteggia a centrocampo con Jorginho, raddoppia, spezza il gioco, si prende le botte (con un po’ di fiato sospeso) e la fascia di capitano. Suo l’assist a Pessina. Cosa farà ora Mancini tra lui, Pessina, Barella, Jorginho e Locatelli? Il 5-5-5 di cui parlava qualche giorno fa potrebbe essere più di un’idea. Chiedere ancora a Lino Banfi.

Chiesa 6.5 – Indemoniato, come al solito. Ha voglia, ha fame. Inizia a sinistra, si sposta a destra e salta praticamente sempre il diretto avversario. Anche qui bella grana per Mancini tra lui e Berardi.

Belotti 6 – Oggi meno pericoli davanti, rispetto alle prime due con Immobile, ma specie nel primo tempo il Gallo va più volte vicino al gol.

Bernardeschi 6+ – Prova la giocata. E prende il palo…

dal 46′ Acerbi 6 – Uno dei pochi rischi vengono provocati da un suo errore, ma nel complesso non demerita.

dal 73′ Cristante 6 – Entra e si perde Bale, che fa cilecca. Poi si riassesta.

dal 74′ Raspadori sv

dall’86’ Castrovilli sv

dall’89 Sirigu sv