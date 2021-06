Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: Verratti e Chiesa out fra gli azzurri, turchi con un modulo insolito

11 Giugno 2021 19:53

Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia: gli azzurri devono fare a meno di Verratti, Berardi vince il ballottaggio con Chiesa, turchi con un insolito 4-1-4-1

Manca ormai pochissimo all’inizio di Euro 2021, dopo la cerimonia inaugurale toccherà all’Italia scenderà subito in campo contro la Turchia. Grande attesa per conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre che prenderanno parte alla prima gara dell’Europeo. Dopo i tanti rumor circolati nelle ore precedenti alla sfida, ecco che finalmente i due CT, Roberto Mancini e Senol Gunes, hanno sciolto le ultime riserve. L’Italia si schiera con il 4-3-3. Linea di difesa confermata, con Spinazzola preferito ad Emerson a Sinistro. A centrocampo, come previsto, Mancini dovrà fare a meno di Verratti, ancora non al meglio fisicamente: al suo posto Locatelli. Davanti Berardi sarà titolare, a discapito di Chiesa, nel tridente con Immobile e Insigne.

La Turchia sceglie una formazione particolare un insolito 4-1-4-1 con Yokusulu dietro una linea di 4 centrocampisti di cui 3 molto offensivi come Calhanoglu, Yazici e Karaman. Unica punta Yilmaz. Possibile che il modulo si trasformi, in fase offensiva, in un 4-2-3-1 con Tufan in mediana con Yokusulu, gli esterni che avanzano sulla trequarti e Calhanoglu alle spalle della punta come nel Milan.

Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia:

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barrella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne