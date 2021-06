Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo per Florenzi, Verratti ancora out. Tridente per gli elvetici

16 Giugno 2021 19:51

Le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera, seconda gara del Girone A di Euro 2021: risolto il ballottaggio per il sostituto di Florenzi, Mancini preferisce Di Lorenzo a Toloi. Elvetici con il tridente davanti

Tutto pronto per la seconda sfida del Girone A di Euro 2021, quello nel quale è inserita l’Italia. Dopo il successo del Galles sulla Turchia, tocca agli azzurri scendere in campo contro la Svizzera, l’avversario più forte sulla carta. Il CT Mancini deve fare a meno di Alessandro Florenzi, fermato da una contrattura nella sfida inaugurale contro la Turchia. Sciolti i dubbi della vigilia con l’ex Reggina Di Lorenzo preferito all’atalantino Toloi. A centrocampo ancora assente Marco Verratti, sostituito come nella gara d’esordio da Manuel Locatelli.

Mancini non opta per il turnover, ma conferma 10/11 della squadra vista contro la Turchia: promosso il reparto arretrato visto nel secondo tempo contro i turchi, formato da Donnarumma, Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Di Lorenzo; a centrocampo Jorgino in regia con Locatelli e Barella ai lati; in attacco Insigne e Berardi a supporto di Immobile. Nessuna sorpresa nella Svizzera che ripropone la stessa formazione vista contro il Galles: difesa a 3 davanti al portiere Sommer con Elvedi, Schar e Akanji; a centrocampo presenti gli ‘italiani’ Ricardo Rodriguez (Torino) e Remo Freuler (Atalanta) insieme a Xhakha (obiettivo della Roma) e Mbabu; davanti Embolo e Shaqiri sugli esterni con in mezzo Seferovic.

Le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic