Italia-Galles, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Mancini, avversari super offensivi

20 Giugno 2021 17:05

Le formazioni ufficiali di Italia-Galles, ultima gara del Girone A di Euro 2021: Mancini opta per il turnover, ma gli azzurri hanno fame di vittorie; gallesi con un modulo offensivo

Qualificazione già in tasca, ci si gioca il primo posto. L’Italia scende in campo contro il Galles nella terza giornata del Girone A di Euro 2021, per la prima volta alle 18:00, con una situazione climatica differente rispetto alla sera. Sarà l’ultima volta che gli azzurri giocheranno all’Olimpico, dunque servirà congedarsi con una prestazione importante. Attenzione ai calcoli: passando da prima o da seconda il tabellone della fase eliminatoria potrebbe variare la propria difficoltà.

Roberto Mancini ha optato per il turnover, al fine di dare spazio anche a chi ha giocato meno e, allo stesso tempo, far rifiatare i titolari in vista della fase eliminatoria. Obbligate le esclusioni nel reparto arretrato di Florenzi e Chiellini, non ancora al meglio, sostituiti da Toloi e Bastoni. A sinistra gioca invece Emerson al posto dell’ottimo Spinazzola visto fin qui. A centrocampo confermato Jorginho, con Pessina al posto di Barella e il ritrovato Verratti che prenderà il posto di Locatelli. In attacco Bernardeschi al posto di Insigne a sinistra, sull’out di destra Chiesa prenderà il posto di Berardi, al centro Belotti per Immobile. Galles con Ramsey schierato al centro del tridente di trequartisti con ai lati Bale e James, pericoli numero 1 per l’Italia.

La formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

La formazione del Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunther, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore