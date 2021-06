Le formazioni ufficiali di Italia-Austria: Chiellini e Florenzi non recuperano, austriaci sulla difensiva

26 Giugno 2021 19:48

Comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Austria: Chiellini e Florenzi non recuperano, Hinterreger invece sì. Austriaci sulla difensiva

Tutto pronto per la sfida degli ottavi di finale di Euro 2021 fra Italia e Austria. Comunicate da pochi minuti le formazioni ufficiali scelte dai due CT. Poche sorprese nell’Italia, con Roberto Mancini che conferma l’11 tipo degli azzurri al netto delle assenze di Chiellini e Florenzi: nè il centrale della Juventus nè il terzino della Roma hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Donnarumma in porta con davanti Di Lorenzo preferito a Toloi sulla destra, Bonucci in coppia con Acerbi e Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo confermato Verratti insieme a Jorginho e Barella. Davanti il tridente Berardi, Immobile e Insigne. Franco Foda sceglie un 4-1-4-1 difensivo per l’Austria che schiera un centrocampo con 5 uomini e Arnautovic unica punta.

Le formazioni ufficiali di Italia-Austria:

La formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

La formazione dell’Austria (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch; Laimer, X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.