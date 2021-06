Calabria, Spirlì si confessa a Klaus Davi: “i rapporti con Berlusconi e Conte, l’avversario de Magistris e gli amori adolescenziali con ragazze di Palmi”

21 Giugno 2021 11:37

Spirlì volge lo sguardo alle prossime Elezioni Regionali: “de Magistris è un sindaco fallito. Amori con ‘ndraghetisti? Sul mio libro ho scritto un racconto”

Un Nino Spirli inedito, riflessivo e pacato ha affrontato senza reticenze molti argomenti con Klaus Davi. La prossima campagna elettorale in Calabria, il rapporto con l’ex premier Giuseppe Conte, l’adesione alla Lega, i ricordi della violentissima faida di Taurianova, la stima per Silvio Berlusconi, la collaborazione con Mediaset e i giudizi infuocati su Luigi de Magistris e i suoi ‘scheletri nell’armadio’. Per la prima volta, inoltre, Spirlì ha raccontato dei suoi amori adolescenziali con delle ragazze a Palmi.