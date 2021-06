Eriksen, la paura è passata: basta cibo dell’ospedale, per cena chiede una bella pizza!

15 Giugno 2021 10:26

Migliorano le condizioni di Christian Eriksen: il calciatore danese rassicura i follower su Instagram e chiede una pizza per cena

La paura sembra essere passata. Nonostante non si sappia ancora cosa sia accaduto realmente a Christian Eriksen, il calciatore sta sicuramente molto meglio. Negli occhi di tutti ci sono ancora quei tragici e interminabili minuti di sabato pomeriggio, durante i quali un massaggio cardiaco ha miracolosamente tenuto in vita il calciatore della Danimarca. Attualmente ricoverato al Righshospitalet di Copenaghen, Eriksen ha ricevuto le visite di parenti e compagni di squadra che lo hanno tirato su di morale, mentre lui ha rassicurato tutti.

Gli esami continueranno, le sessioni dovranno anche essere approfondite per risalire alla radice del problema avuto dal trequartista dell’Inter. Il giorno delle dimissioni comunque si avvicina. Eriksen sta decisamente meglio, l’appetito è un buon segnale. Il calciatore, stanco del cibo del Rigshospitalet, ha chiesto di avere per cena una pizza. Richiesta esaudita da Per Thostesen, chef della nazionale danese, che dal suo ristorante di Copenaghen ha fatto recapitare una teglia di pizza fumante per la gioia di Christian.

Su Instagram inoltre, il calciatore si è rivolto a tutti i suoi follower rassicurandoli con un messaggio: “ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite“.