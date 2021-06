Le big di Euro 2021, la Francia ai raggi X: i Campioni del Mondo partono favoriti con un attacco stellare

15 Giugno 2021 20:40

La Francia riparte da un gruppo solido e consolidato per tentare di far il bis dopo i Mondiali e riscattarsi dopo l’ultimo Europeo perso in finale: l’analisi della rosa del ct Deschamps

Sarà una stagione estiva di grande calcio, che terrà tutti gli appassionati attaccati allo schermo. C’è grande attesa per Euro 2021, il torneo si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Tante sorprese in serbo per i tifosi, ma anche diverse certezze. Tra queste la Francia campione del Mondo, che ovviamente non manca all’appuntamento, e parte senza dubbio come favorita alla vittoria finale. La squadra del ct Didier Deschamps è la vera corazzata di questo campionato continentale, tenterà di fare il bis e di ottenere la rivincita dell’Europeo 2016 giocato in casa, tristemente concluso con una sconfitta all’ultimo atto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E, strano scherzo del destino, contro i lusitani i Blues giocheranno la terza sfida del Girone F, una gara probabilmente decisiva all’interno di un raggruppamento di ferro dove ci sono anche Germania e Ungheria.

Euro 2021: la lista dei convocati della Francia

La lista dei 26 convocati diramata dal ct Didier Deschamps:

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), Mike Maignan (Lille);

Difensori: Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Leo Dubois (Lione), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clement Lenglet (Barcellona), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Siviglia);

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atletico Madrid);

Attaccanti: Marcus Thuram (Borussia ‘Gladbach), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barcellona), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barcellona).

Dal portiere all’attacco: la formazione tipo della Francia a Euro 2021

Per quanto riguarda la formazione tipo dei galletti, Deschamps dovrebbe optare per il modulo 4-2-3 1, con i seguenti protagonisti: Lloris in porta sarà difeso dal pacchetto arretrato composto da Pavard, Varane, Kimpembe ed Hernandez. Al centro scalpita Jules Koundé del Siviglia, giovanissimo che non parte favorito, ma potrebbe guadagnarsi uno spazio importante nel corso del torneo. A centrocampo spazio alla intoccabile diga Kanté–Pogba, con il tridente delle meraviglie formato da Mbappé, Griezmann e Coman sulla trequarti a fare da supporto all’unico perno offensivo che dovrebbe essere Benzema. In attacco la Francia può vantare diverse alternative, soprattutto sugli esterni rapidi e tecnici, con Thuram e Dembélé che sperano nella definitiva consacrazione.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Coman; Benzema.

Euro 2021: il calendario della Francia

La Francia è stata sorteggiata nel Gruppo F. Il calendario e le date delle partite:

Martedì 15 giugno

Francia-Germania (ore 21.00, Monaco di Baviera)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia (ore 15.00, Budapest)

Mercoledì 23 giugno

Portogallo-Francia (ore 21.00, Budapest)