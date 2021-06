Croazia-Spagna, papera clamorosa di Unai Simon! Il portiere svirgola sul retropassaggio: autogol incredibile [VIDEO]

28 Giugno 2021 18:30

Croazia-Spagna si sblocca in maniera clamorosa: il portiere spagnolo Unai Simon svirgola su un retropassaggio e infila la palla nella propria prota

Incredibile ma vero, Euro 2021 si conferma l’edizione degli autogol. Dopo essere passata in vantaggio nell’ultima gara del girone contro la Slovacchia, a causa della clamorosa autorete del portiere Dubravka, tocca alla Spagna assistere impotente alla sfera che viene infilata da un proprio calciatore nella sua porta. Il giovane portiere spagnolo Unai Simon, all’11ª presenza con la ‘Roja’, riceve un retropassaggio piuttosto forte, seppur da centrocampo, da un compagno: Unai Simon si approccia alla sfera forse con un po’ troppa leggerezza, la palla sfugge al suo controllo e si infila all’angolino per il classico autogol che verrà inserito in tutte le compilation a tema.