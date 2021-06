Latte, gel, schiuma, olio, acqua micellare: cosa scegliere?

11 Giugno 2021 11:00

Ci sono tanti prodotti diversi per pulire il viso! Latte, gel, schiuma, olio idrofilo, acqua micellare… Come non perdersi in tutto questo e capire cosa è giusto per il proprio tipo di pelle? Trovare il detergente perfetto non è sempre facile. È importante mostrare interesse ed essere pazienti.

Si ritiene che la pulizia competente debba essere delicata. Questo consiglio viene dato dai cosmetologi di tutto il mondo, e trascurarlo significa privare la pelle della sua barriera protettiva.

Secondo tutte le tradizioni cosmetiche, il latte è adatto alle pelli normali e secche. Aiuta a mantenere l’armonia: pulisce facilmente e, grazie al contenuto di oli vegetali, non sgrassa la pelle. I prodotti in gel sono adatti per pelli da miste a grasse. Di norma, il gel ha un effetto antibatterico e contiene ingredienti vegetali che disinfettano la pelle (olio di melaleuca, aloe, rosmarino, lavanda, ylang-ylang). La pelle può diventare sensibile a causa dello stress, della mancanza di vitamine e minerali, cambiamenti del tempo. Fortunatamente, i rimedi moderni hanno un effetto lieve. Le formule con componenti antiossidanti e disinfettanti trasformano il lavaggio quotidiano in cure di qualità. I prodotti detergenti non solo rimuovono le impurità e il trucco, ma aiutano anche a restringere i pori, rinfrescare la carnagione, rimuovere le cellule morte della pelle e alleviare le irritazioni.

Gel detergenti

Sono la soluzione perfetta per le ragazze che amano la pelle perfettamente pulita. Sono più adatti per la pelle da mista a grassa (soprattutto in estate). Il gel detergente svolge un ottimo lavoro, rimuove le impurità, il sebo in eccesso, restringe i pori e opacizza. La pelle grassa può essere pulita con un gel durante i lavaggi mattutini e serali e la pelle mista – prima di andare a letto o durante la stagione calda.

Schiuma

Uno dei migliori struccanti è la delicata schiuma per il viso. È adatta per il lavaggio sia mattina che sera, soprattutto per la pelle sensibile e secca. La schiuma rimuove le impurità senza seccare o lasciare una sensazione di tensione, ha una composizione ipoallergenica e contiene componenti che prevengono l’irritazione, fornisce idratazione e non disturba l’equilibrio acido-base. Ampia selezione di cosmetici detergenti delicate per il viso ci propongono gli specialisti del marchio francese Clarins.

Acqua micellare

È stata a lungo uno dei prodotti più popolari. Il vantaggio principale è che non contiene sapone nella sua composizione, che può seccare la pelle. L’acqua micellare può essere utilizzata anche per lavare il viso, ma è importante ricordarsi di sciacquare dopo la pelle. Le micelle possono essere irritanti se lasciate a lungo sulla pelle. Alcuni cosmetologi consigliano di utilizzare questo prodotto per la prima fase di detersione nella cura quotidiana. Ad esempio, utilizzando l’acqua micellare, si rimuove il trucco e poi si lava il viso con gel o schiuma per una pulizia completa. Infine, bisogna usare un prodotto per tonificare. L’acqua micellare è adatta a tutti i tipi di pelle, quindi non bisogna preoccuparsi di infiammazioni o irritazioni.

Olio detergente

L’olio idrofilo è solubile in acqua e, a contatto, si trasforma in una speciale emulsione che dissolve letteralmente le impurità e i cosmetici, si lava facilmente e non secca. Non solo deterge la pelle, ma la lascia anche idratata e la prepara per altri prodotti per la cura della pelle. L’olio idrofilo è adatto a tutti i tipi, ma le ragazze con la pelle grassa dovrebbero stare attente. L’olio può provocare la comparsa di un eccesso di lucentezza oleosa, provocando così infiammazioni ed eruzioni cutanee indesiderate.

Latte

L’opzione ideale per le ragazze che preferiscono lavarsi il viso senza acqua è il latte. È adatto per il lavaggio al mattino e non necessita di risciacquo. Il latte è semplice e facile da usare. La composizione del latte detergente, di regola, contiene componenti curativi (estratti vegetali, acido ialuronico) che combattono le imperfezioni: rughe precoci, secchezza, disidratazione. Più densa è la consistenza del prodotto, più è adatto alla pelle sensibile e secca.

L’uso e la combinazione corretta di questi prodotti contribuisce a ottenere l’effetto di pulizia e cura ottimale e aiutano la pelle a rimanere sana e bella il più a lungo possibile.