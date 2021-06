10 Giugno 2021 19:46

Reggio Calabria: il Corso, riservato ad uomini e donne di età compresa tra 16 e 65 anni, si svolgerà presso la sede dell’Associazione

Corso gratuito per nuovi Cronometristi. L’Associazione “Reggina Cronometristi” organizza un corso di formazione gratuito per aspiranti Cronometristi. Il Corso, riservato ad uomini e donne di età compresa tra 16 e 65 anni, si svolgerà presso la sede dell’Associazione, sita in Via Aspromonte a Reggio Calabria, tramite lezioni che si terranno in orari serali. Si richiede conoscenza informatica e disponibilità nei giorni festivi e prefestivi. Chi fosse interessato può inviare email dopo avere compilato il format che si trova al seguente link https://www.ficr.it/home/diventa-un-cronometrista.