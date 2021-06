L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani si congratula con tutte le attività di Bs

8 Giugno 2021 17:35

L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani esprime grande soddisfazione per tutte le attività dell’associazione Bs

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani che da anni opera nell’ambito del terzo settore di Rc, esprime grande soddisfazione per tutte le attività dell’associazione Bs che vede in Bruna Siviglia il suo punto di riferimento costante. Innumerevoli sono le attività ed in modo particolare quella della diffusione del messaggio Liberi di Scegliere del Presidente del Trib dei Minorenni di Catania dr Roberto Di Bella. I minori si possono salvare, proprio per questo noi come Don Milani faremo di tutto per dare il nostro contributo

Presidente Don Milani”. Lo afferma in una nota il Dottor Filippo Polifroni, socio Ina (Istituto Nazionale Azzurro).