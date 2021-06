Olimpiadi di Tokyo 2021, pesante forfait per l’Italia: Larissa Iapichino ko per infortunio al piede di stacco

29 Giugno 2021 18:01

Larissa Iapichino costretta a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2021: l’infortunio patito agli Assoluti di Rovereto, lo scorso sabato, è più grave del previsto

Brutte notizie per l’Italia a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La spedizione azzurra perde una giovane ma luminosissima stella. Larissa Iapichino non prenderà a parte ai Giochi Olimpici giapponesi a causa di un brutto infortunio. La saltatrice azzurra, reduce da una grandiosa stagione invernale nella quale aveva ritoccato il record del mondo junior nel salto in lungo al coperto (6.91), è stata costretta a dare forfait. L’infortunio patito sabato scorso agli Assoluti di Rovereto è stato più grave di quello che sembrava sul momento. Un vero e proprio peccato poichè il salto che le ha procurato l’infortunio al piede di stacco è stato il quinto (6.42), quello che le ha permesso di superare Laura Strati (6.40). Gli esami alla quale Larissa Iapichino si è sottoposta nelle scorse ore hanno evidenziato una “distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro. Il percorso terapeutico verrà valutato con attenzione nelle prossime ore, ma purtroppo cancella già la possibilità di partecipare all’Olimpiade“.