L’Amatori Basket Messina esulta: conquistata la promozione in Serie D con due turni d’anticipo

11 Giugno 2021 12:26

Esulta l’Amatori Basket Messina, che conquista la promozione in serie D con due turni di anticipo

L’Amatori Basket Messina vince il torneo di Promozione maschile girone E con 2 turni di anticipo e viene promosso in serie D. In virtù della sconfitta dell’Orsa Barcellona con il Minibasket Milazzo nell’ultima gara della stagione regolare i nero-arancio chiudono da capolista con un +4 sull’Orsa Barcellona che assieme al 2-0 negli scontri diretti rende ininfluenti ai fini del piazzamento finale i due turni di fase ad orologio rimanenti.

La dirigenza peloritana considerato il prolungarsi dello stop per via dell’emergenza Covid19 e l’incertezza della ripresa dei campionati aveva

preferito non iscrivere la squadra al torneo di serie D, categoria in cui l’Amatori aveva raggiunto nella stagione precedente la permanenza

sfiorando i playoff. In un anno particolare sotto i tanti punti di vista il torneo di Promozione è stato l’occasione per far esordire in un torneo senior i tanti under cresciuti nel settore giovanile nero-arancio, che assieme a qualche elemento più esperto si sono ben disimpegnati nel torneo di Promozione, cogliendo 5 successi in 6 gare con l’unica sconfitta arrivata dopo un tempo supplementare. Non è però finita perché rimane la fase ad orologio che prevede la trasferta con il Minibasket Milazzo e il match in casa al PalaTracuzzi contro l’Orsa Barcellona dove i peloritani potranno festeggiare davanti al loro pubblico la promozione in serie D.

Amatori Basket Messina 2021 – Torneo di Promozione maschile Sicilia

Valitri Danilo 1986 (capitano)

Casablanca Daniele 1997

Irrera Manuel 1998

Maggio Davide 1998

Coltraro Elia 2001

Cardillo Alberto 2001

Migliorato Giorgio 2001

Tomasello Simone 2003

Criscenti Giuseppe 2003

Peditto Antonio 2003

Mancuso Domenico 2003

De Gaetano Andrea 2003

Panarello Claudio 2003

Terragna Pietro 2004

Guglielmo Gabriele 2004

Raffa Francesco 2004

Allenatore: Mario Maggio

Assistente: Emanuele Franciò

Addetto agli arbitri: Lillo Lambraio

Accompagnatori: Antonio Minissale, Marco Pistorino, Roberto Romano

Promozione maschile girone E

Classifica: