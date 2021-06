La variante Delta del Covid minaccia Euro 2021: previste 180.000 persone a Wembley tra semifinali e finale

30 Giugno 2021 12:14

Paura per la variante Delta del Covid in vista delle fasi finali di Euro 2021: semifinali e finale si giocheranno a Londra, a Wembley previste tre gare da 60.000 persone ciascuna

L’Inghilterra ha fame di calcio e la Nazionale dei 3 Leoni sembra lanciatissima, per qualità della rosa e facilità del tabellone, verso una finale quasi annunciata. Sembra un disegno perfetto: semifinali e finale a Londra, nel magico scenario di Wembley. I tifosi si augurano che ci siano anche Raheem Sterling e compagni. Eppure dalle altre nazioni (e Nazionali) serpeggia una certa preoccupazione. Il timore è relativo alla variante Delta del Coronavirus e all’aumento dei contagi che ieri nel Regno Unito hanno registrato quota 20.479. In molti, compreso il presidente Draghi, hanno ipotizzato un possibile cambio di sede, quantomeno delle semifinali, spostandole a Roma e Monaco. Dall’UK però non sembrano voler sentire ragioni e rassicurano sulla situazione. La prospettiva non è di certo rassicurante: le 3 partite decisive di Euro 2021, a Wembley, saranno viste da 60.000 persone (180.000 in totale).

Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, si è espresso così sulla vicenda: “disputare a Wembley tre gare non è una decisione innocente e andrà presa con cognizione di causa. Il Regno Unito limita la circolazione dei cittadini verso l’Europa e poi apre lo stadio a sessantamila persone“.