Viaggio della tv tedesca SR.de a Reggio Calabria e provincia per scoprire le bellezze di questa meravigliosa terra [VIDEO]

9 Giugno 2021 12:41

La tv tedesca SR.de ha realizzato un documentario dedicato a Reggio Calabria, Scilla, Pentedattilo e altre zone della provincia per scoprirne le bellezze ancora nascoste

Attraverso un meraviglioso video, la tv tedesca SR.de ha realizzato un documentario dedicato a Reggio Calabria, Scilla, Pentedattilo e altre mete che vengono ritenute tra le più interessanti ma ancora sconosciute al turismo di massa.

“Calabria, ecco dove voglio andare!”: è questo il nome che la tv tedesca ha dato al programma che ha dedicato alla provincia di Reggio e alla Calabria per fare ammirare le bellezze di questa terra, nel lavoro presentato dal conduttore Michael Friemel che ha esplorato la città e la provincia. “Mare azzurro, terra aspra e non turismo di massa (ancora): l’Italia in punta di piedi merita un viaggio alla scoperta“. “Lo stretto tra l’Italia continentale e la Sicilia è stato teatro di miti e leggende fin dai tempi di Ulisse, e così il viaggio inizia con il mostro marino Skylla, da cui prende il nome la piccola e pittoresca cittadina di pescatori di Scilla. Lì Michael Friemel sperimenta una caccia al pesce spada unica, visita il “chilometro più bello d’Italia”, il Lungomare di Reggio Calabria, e si tuffa nell’antichità”.

Il conduttore Michael Friemel ha parlato anche dell’Aspromonte, invitando i turisti tedeschi ad “Esplorare anche i villaggi di montagna abbandonati in “Aspromonte”, la “montagna aspra” con la più grande area forestale d’Italia, e vaga tra le piantagioni di bergamotto, dove viene prodotto il 90% dell’olio di bergamotto del mondo”.