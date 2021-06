La storica pizzeria “La Conchiglia” della Tonnara di Palmi cerca personale: “si richiede e si offre massima serietà”

24 Giugno 2021 11:17

“La Conchiglia” è una storica pizzeria, famosa per la pizza con gli spaghetti, situata alla Tonnara di Palmi in provincia di Reggio Calabria. Il titolare intende assumere personale

La storica pizzeria “La Conchiglia” situata alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è alla ricerca di personale. Il glorioso locale reggino, famoso per la pizza con gli spaghetti e in generale per una pizza di altissima qualità, certificata da numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, ha riaperto dopo la tristissima stagione delle restrizioni anti Covid ed è alla ricerca di personale. In modo particolare, la pizzeria è alla ricerca di un capocuoco a tempo indeterminato e un cameriere da inquadrare stagionalmente. Il gestore del noto locale “richiede e offre la massima serietà“. Chi volesse proporsi può contattarlo direttamente al 3492102278.