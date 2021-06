Hampden Park, il “nonno” di Euro 2021: la storia ultracentenaria e la capienza massima di 150 mila spettatori

14 Giugno 2021 14:31

Lo stadio Hampden Park di Glasgow, in Scozia, è il più “vecchio” dell’Europeo itinerante del 2021: la storia e le curiosità

E’ il “nonno”, il “capofamiglia” di Euro 2021, lo stadio più antico della competizione e uno dei più longevi in generale del panorama sportivo continentale, nonché – per anni – anche il più grande e capiente dall’alto dei suoi quasi 150 mila posti. Lo stadio Hampden Park di Glasgow è tra gli impianti che ospitano il torneo europeo per nazionali rinviato di un anno causa Covid.

Stadio Hampden Park di Glasgow, storia e curiosità

Lo stadio deve il suo nome a John Hampden, cittadino inglese – a cui era intitolata la strada in cui era presente l’impianto – storicamente antimonarchico e che morì durante la guerra civile inglese (1642-1651). Impianto ultracentenario – l’inaugurazione avvenne nel 1903 – fino al 1950 (anno della costruzione del Maracanà a Rio De Janeiro) fu lo stadio più grande al mondo, per via della sua capienza che superava di molto i 100 mila posti. A seguito delle successive ristrutturazioni per questioni di sicurezza, poi, è arrivato agli attuali 52 mila.

La squadra principale ad aver disputato le proprie partite interne in questo stadio è stata il Queen’s Park, storica compagine scozzese – la più vecchia del paese – il cui ultimo campionato di Prima Divisione risale a 40 anni fa. Dal 2020 l’impianto è di proprietà della federazione scozzese e utilizzato per le partite interne della Nazionale di calcio. Utilizzato nel corso dei decenni anche per ospitare importantissimi eventi di altri sport, tra cui rugby e football americano, si può vantare di un primato quasi unico: è infatti tra i pochissimi “teatri” calcistici ad aver ospitato almeno una volta la finale delle prime tre competizioni calcistiche europee più importanti: la Coppa Campioni/Champions League (1960, 1976 e 2002), la Coppa Uefa (2007) e la Coppa delle Coppe (1962 e 1966, la prima persa dalla Fiorentina).

Euro 2021, quali partite si disputano allo stadio Hampden Park di Glasgow

In questo stadio sono ospitate tre partite del girone D di Euro 2021 più un ottavo di finale del 29 giugno. Sono ammessi 12 mila tifosi.