Le big di Euro 2021, la Spagna ai raggi X: una nuova generazione nel segno del “no” al Real Madrid

14 Giugno 2021 19:00

Nonostante il forte ricambio generazione, la Spagna rimane una delle Nazionali favorite e più temute a Euro 2021: il punto sulle furie rosse

Un ricambio generazionale che, avvenuto col tempo, solo in questa edizione degli Europei si inizia a vedere con concretezza. Da cosa si nota? Non c’è neanche un calciatore del Real Madrid, il cui blocco – insieme a quello del Barcellona – ha rappresentato per più di un decennio le grandi fortune di una delle Nazionali più forti di sempre. Ci riferiamo chiaramente alla Spagna, che pur se ridimensionata risulta comunque essere tra le favorite e le più temute di Euro 2021. L’obiettivo è chiaro: tornare a fare la voce grossa – come nel 2008 e 2012, in cui fu campionessa – eliminando la parentesi poco felice del 2016, dove l’Italia “operaia” di Antonio Conte “distrusse” in campo la compagine di Sergio Ramos e compagni. Proprio il madrileno, tra l’altro, è il grande escluso dai convocati, l’emblema del “no” ai calciatori blancos (con lui anche Carvajal e Nacho). Vediamo nel dettaglio, invece, chi c’è.

I convocati della Spagna per Euro 2021

Portieri: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion).

Difensori: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcellona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri (Barcellona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli).

Attaccanti: Dani Olmo (Lipsia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Alvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Psg).

La Spagna ai raggi X: dal portiere agli attaccanti

Dunque, ricapitolando, più che “blocco” Real e Barça, questa volta è un agglomerato più completo che comprende, oltre ai blaugrana, un po’ di Atletico Madrid, Bilbao, Villarreal e… Manchester City, il quale per via della “colonia spagnola” firmata Guardiola regala alla Nazionale i vari Eric Garcia, Rodri e Ferran Torres. Tra i convocati c’è il giusto mix tra esperienza e gioventù, a partire dalla porta per passare alla difesa (con Jordi Alba e Azpilicueta a fare da chioccia), al centrocampo (guidato da Busquests, questi affiancato da Koke, Alcantara, Rodri, Pedri e “l’italiano” Fabian Ruiz) e all’attacco, con Morata riferimento centrale e che dovrà raccogliere il grande lavoro svolto sugli esterni dai giovani Dani Olmo e Ferran Torres e da Gerard Moreno, esploso un po’ tardi ma rivelatosi la vera sorpresa della Liga, di cui si è incoronato vicecapocannoniere nella stagione appena conclusa.

La probabile formazione della Spagna agli Europei

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Fabian Ruiz; Torres, Morata, Olmo.

Il calendario della Spagna agli Europei