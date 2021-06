Volley, la Sicom Akademia Sant’Anna saluta a testa alta i playoff: sconfitta in gara-2 contro Cerignola

7 Giugno 2021 13:15

Volley, la Sicom Akademia Sant’Anna perde anche gara-2 contro Cerignola ma saluta i play off a testa alta

A testa alta, dal primo all’ultimo punto della stagione. La Sicom Akademia Sant’Anna saluta i play off per la promozione in A2 lasciando il passo a Cerignola, formazione attrezzata sin dall’inizio del campionato per il salto di categoria. Le ragazze allenate da Nino Gagliardi dovevano recuperare la sconfitta per 3-0 della gara d’andata ed hanno subito cercato di imprimere un ritmo serrato al match andando in vantaggio nel primo set sino al 17-22. Ma un break di 8 punti consecutivi delle padrone di casa ha chiuso il parziale e la pratica legata alla qualificazione. Non è stata sufficiente una prestazione sicuramente migliore rispetto alla gara d’andata per le messinesi che anche nel secondo set hanno giocato punto a punto, trovandosi in vantaggio (+3) sul 16-19 ma l’attacco e il muro delle pugliesi hanno fatto la differenza. Nel terzo set Cerignola ha preso subito un discreto vantaggio che ha gestito sino alla fine. Si chiude, quindi, la stagione della Sicom Akademia senza alcun rimpianto ma con l’orgoglio di aver centrato un traguardo, quello delle semifinali promozione, impensabile ad inizio anno. La società del presidente Fabrizio Costantino è già al lavoro per programmare il prossimo campionato. Di seguito il tabellino.

Flv Cerignola-Sicom Akademia Sant’Anna 3-0

Cerignola: Mansi, Ferrara 4, Montechiarini 11, Binetti, Losciale, Muzi, Palladino, Neriotti 13, Martilotti 14, Pisano (L), Di Schiena, Morone 17. All.: Breviglieri.

Sicom Akademia: Giordano 1, Iannone 10, Ferro 11, Escher 6, Composto 6, Bilardi 2, Giudice (L), Rotella, Pugliatti, Torre, Marino 4, Boffi, Bontorno. All. Gagliardi.

Parziali: 25-22; 25-22, 25-18

Arbitri: Francesco Baldi di Salerno e Dario De Martino di Napoli.