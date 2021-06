La Sicilia al centro del Mediterraneo, Falcone: “3 miliardi in opere pubbliche e il Ponte sullo Stretto…”

27 Giugno 2021 12:00

L’assessore siciliano alle Infrastrutture non abbandona l’idea di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina

“Nel 2021 la Sicilia sarà la più grande stazione appaltante d’Italia, aggiudicherà gare per opere pubbliche per 3 miliardi di euro”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, alla kermesse dello Spasimo a Palermo, delineando la geografia di tutti i lavori in corso o prossimi ad essere appaltati per il miglioramento della rete viaria e ferroviaria in Sicilia. E sulla costruzione di un collegamento stabile sullo Stretto di Messina ha aggiunto: “Ad oggi c’è un progetto per il ponte a campata unica sospesa che è stato approvato, su questo bisogna lavorare. Diversamente, se si cambia idea, se si parla di ponte a tre campate o di altro, dovremmo ripartire da zero. Chi sposa questa seconda ipotesi è contro il ponte”.