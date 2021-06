Calcio a 5, Siac Messina: si separano le strade con l’allenatore Salvatore D’Urso

24 Giugno 2021 10:57

Calcio a 5, la Siac Messina e Salvatore D’Urso si danno un affettuoso arrivederci

“Si separano le strade tra la Siac Messina e l’allenatore Salvatore D’Urso. La decisione è stata presa di comune accordo e con reciproca riconoscenza. La dirigenza ringrazia D’Urso per il grande lavoro portato avanti negli ultimi due anni sulla panchina biancazzurra, sviluppato in perfetta sintonia con la politica del club di valorizzazione dei giovani del vivaio, e gli augura le migliori fortune umane e professionali. Seguiranno comunicazioni ufficiali su conduzione tecnica e programmi per la stagione 2021/22″. E’ quanto si legge in una nota stampa ufficiale della squadra peloritana di calcio a 5.