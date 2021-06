Dazn “pigliatutto”: non solo A, anche la Serie B sarà ancora sulla piattaforma streaming. La nota ufficiale

15 Giugno 2021 18:18

La strada sembrava tracciata: Serie A a Dazn, Serie B a Sky. E invece no. La nuova piattaforma streaming, che ha trasmesso nell’ultima stagione tutto il campionato cadetto e “una parte” di massima serie, continuerà a far vedere tutti i match di B per i prossimi tre anni. Dopo l’adesione al mercato domestico di Sky e di Helbiz Media, si è aggiunto, entro il termine previsto del 15 giugno, l’operatore che negli ultimi tre anni ha seguito la Serie BKT. Tre tv, dunque, per offrire il massimo sia ai club in termini economici che ai tifosi, che sperano comunque in un ritorno allo stadio. Di seguito la nota ufficiale di Dazn.

“Per i prossimi tre anni la Serie BKT continuerà ad essere trasmessa su DAZN, proseguendo il percorso iniziato lo scorso ciclo con grande soddisfazione e successo di entrambe le parti.

Anche in questo nuovo triennio, dunque, tutte le partite del campionato di Serie BKT, saranno su DAZN che, come di consueto, metterà in campo una squadra di professionisti consolidata che si è già distinta in passato con grandi apprezzamenti da parte dei tifosi. Alla programmazione completa del Campionato, con playoff e play out, si affiancherà come di consueto Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie BKT continua, in questo modo, ad avere un ruolo chiave nella strategia di sviluppo di DAZN: una competizione importante con cui consolidare un progetto iniziato tre anni fa e che ha premiato l’innovazione che la visione in streaming era in grado di portare al mercato dello sport. La Serie BKT, infatti, si è affidata da subito a DAZN ed è stata premiata in termini di visibilità, attenzione e interesse da parte dei tifosi. Ora il progetto è destinato a fare un ulteriore passo avanti nella direzione di garantire la massima rilevanza a tutte le squadre della serie cadetta.

A questo riguardo Veronica Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer di DAZN, afferma: “Siamo felici che la Serie BKT sia su DAZN anche per i prossimi tre anni, proseguendo e consolidando un percorso iniziato il ciclo scorso con grande successo e soddisfazione per entrambe le parti. Già tre anni fa la Serie BKT ha scelto DAZN sposando un progetto innovativo e moderno che ha visto la visione in streaming protagonista assoluta dei nuovi trend di consumo e di fruizione dei contenuti sportivi.

Siamo orgogliosi e molto soddisfatti di quanto realizzato in questo periodo e siamo ora impegnati a far ulteriormente crescere la Serie BKT portandola al livello successivo e contribuendo ad ampliarne ulteriormente la visibilità con l’obiettivo sempre attuale di raggiungere il maggior numero di tifosi possibile”.

“Abbiamo iniziato tre anni fa un cammino insieme a DAZN, l’averlo rinnovato per un nuovo triennio testimonia quanta sia stata reciproca soddisfazione di una partnership innovativa che ha garantito una forte crescita per entrambi,” dichiara Mauro Balata, Presidente Lega Serie B. “L’attenzione per la Serie BKT testimonia l’affidabilità e la spettacolarità della nostra competizione, che ogni anno regala imprevedibilità ed emozioni a milioni di tifosi in tutta Italia”.