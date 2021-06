La Serie A riparte il 22 agosto con il pubblico! L’annuncio del sottosegretario alla Salute Costa

22 Giugno 2021 15:31

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia il ritorno del pubblico negli tadi di Serie A: a partire dal prossimo 22 agosto sarà consentito l’ingresso al 25% della capienza massima degli impianti

L’Italia va verso la zona bianca per tutte le sue regioni (l’unica ancora in giallo è la Valle d’Aosta, ndr) e le misure di ristrettezza mirate a contenere la pandemia di Coronavirus iniziano ad allentarsi progressivamente. E ne guadagna anche il calcio. Pronto il ritorno dei tifosi negli stadi di Serie A, a partire dal prossimo 22 agosto. Lo conferma il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani“.