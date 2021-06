La Scuola di Recitazione della Calabria ospita il Giffoni Day

16 Giugno 2021 13:08

La Scuola di Recitazione della Calabria, ideata diretta da Walter Cordopatri, è orgogliosa di ospitare il 24 giugno 2021 il Giffoni Day, la giornata speciale nel corso della quale migliaia di ragazze e ragazzi di otto regioni italiane, insieme a sindaci e rappresentanti istituzionali dei loro territori, si riuniranno per celebrare la storia di Giffoni e dei valori che negli ultimi 51 anni hanno cementato la sua community. E Cittanova rappresenta un hub molto importante di questa community: vanta una scuola di recitazione che Giffoni ha contribuito a sostenere, dove centinaia di giovani si impegnano quotidianamente per diffondere cultura, arte e spettacolo e trovare la propria professione. Numerosi allievi della scuola hanno partecipato negli anni al Giffoni Film Festival in qualità di giudici, ospiti ed è con grande entusiasmo che celebreranno l’importantissimo e significativo traguardo di #Giffoni50. “Sarà una giornata straordinaria – ha affermato il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi – la prima di una lunga serie di tappe durante le quali festeggeremo i nostri primi cinquant’anni di storia e di innovazione”. Oltre a Giffoni Valle Piana, altre 10 città ospiteranno in anteprima questo primo appuntamento: Cittanova (Calabria), San Donà di Piave (Veneto), Tonara (Sardegna), Palermo (Sicilia), Montescaglioso (Basilicata), Ferrara (Emilia Romagna), Castellana Grotte (Puglia), Benevento (Campania), Tropea (Calabria) e Terranova di Pollino (Basilicata). Un lungo viaggio che proseguirà da ottobre a dicembre, facendo tappa in altre quaranta città italiane.

Il Giffony Day a Cittanova

Alle ore 16:00 presso la sede della SRC (Strada Provinciale 1 di Gioia Tauro e Locri, 98, Cittanova RC, presso Ex-Carcere) il Presidente dell’Ente Giffoni Experience Piero Rinaldi e il Responsabile Amministrativo dell’Ente Vincenzo Barletta incontreranno ragazze e ragazzi, associazioni culturali e i referenti degli hub territoriali. In questa occasione sarà consegnato al sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, e al fondatore e direttore della SRC, Walter Cordopatri, il riconoscimento di #Giffoni50 per il lavoro portato avanti sul territorio quale ringraziamento per l’opera svolta nella promozione del festival. Tutti gli hub italiani insieme al team di Giffoni con la Ipsofactory, giovane fucina di talenti e creativi, comunicheranno in diretta Zoom con Antonio Giuliano, primo cittadino di Giffoni, collegato dalla Cittadella del Cinema. Durante il collegamento, il direttore Claudio Gubitosi, in diretta da San Donà di Piave, interverrà a presentare l’evento. “Sarà questa l’occasione – ha aggiunto Gubitosi – per ringraziare la rete scolastica delle rispettive città, i sindaci e i direttori degli hub territoriali per quello che hanno finora costruito con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’esempio di Giffoni”. Alle ore 21.30 in piazza Garibaldi (Cittanova) sarà proiettato in anteprima per il pubblico il docu-film “This is Giffoni”, realizzato dal team della produzione di Giffoni per raccontare in un’ora e mezza, attraverso un emozionante collage di frammenti, realizzato in oltre otto mesi di lavorazione, il mondo di Giffoni visto attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. Il Giffoni Day rientra nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantennale ed è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania.