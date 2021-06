La Reggina omaggia Aglietti: premiato dal presidente Gallo con la maglia amaranto n.11 [FOTO]

4 Giugno 2021 15:56

A margine della conferenza stampa il neotecnico della Reggina, Alfredo Aglietti, è stato omaggiato dalla società

E’ stato un momento molto sentito in casa Reggina quello di oggi pomeriggio. Il ritorno di Alfredo Aglietti, questa volta da allenatore, è un regalo del presidente Luca Gallo alla tifoseria, perché il tecnico è riuscito a lasciare un segno indelebile nei ricordi dei reggini. A margine della conferenza stampa di presentazione il club ha voluto omaggiare il nuovo mister con la maglia numero 11, quella che fu sua dal 1994 al 1996 e con la quale realizzò ben 38 gol in 69 apparizioni. In alto le foto con gallery scorrevole.