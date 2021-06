La posa della statua di San Francesco nei fondali di Capo Milazzo

13 Giugno 2021 14:22

Ieri, nei fondali dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, è stata posata la Statua di San Francesco da Paola, Patrono della Gente di Mare Italiana

Un evento che ha voluto interpretare anche valori e sentimenti della tradizione religiosa e popolare della Comunità milazzese che ha sempre guardato al Santo di Paola con speciale devozione e spirito di affidamento. Ieri, nei fondali dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, è stata posata la Statua di San Francesco da Paola, Patrono della Gente di Mare Italiana. Una cerimonia molto partecipata, con diversi milazzesi che a bordo di piccole imbarcazioni private hanno seguito tutte le fasi che hanno preceduto la solenne immersione. Dalla preghiera del marinaio all’omaggio a tutte i Caduti in mare, alla benedizione della “Berrettella”.

“Sono davvero soddisfatto della buona riuscita dell’iniziativa, un grazie di cuore a chi ha collaborato, ai volontari di “Marevivo” – ha detto il presidente del consorzio di gestione dell’Area marina, Giovanni Mangano – alle numerose autorità ed ai cittadini che hanno presenziato nelle acque di Capo Milazzo. Mi auguro che il luogo dove è stata posizionata la statua possa rappresentare un momento di fede per coloro che si immergono per scoprire i nostri meravigliosi fondali”. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva, il sottosegretario del ministro della Transizione ecologica, Barbara Floridia, la deputata regionale Elvira Amata, il comandante della Capitaneria di porto, Massimiliano Mezzani, il segretario dell’Autorità di sistema, Domenico Latella, i vertici delle forze dell’ordine cittadine e la banda musicale che ha accompagnato con le tradizionali note intonate durante la festa di San Francesco tutti i momenti della cerimonia. Presenti anche il rettore superiore della Basilica reale pontificia di Napoli, padre Mario Savarese che, in mattinata aveva concelebrato con padre Giuseppe Ceglia Rettore del Santuario di San Francesco da Paola la solenne celebrazione eucaristica.