Ritrovamento del piccolo Nicola al Mugello, esulta anche Reggio Calabria: la madre Giuseppina è originaria di Scilla

24 Giugno 2021 17:44

Il bambino è apparso in buone condizioni, ma è stato portato dagli agenti in ospedale, al Meyer di Firenze per alcuni accertamenti

Il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli ha tranquillizzato anche la Calabria, in modo particolare la provincia Reggio: Giuseppina Paladino, la madre del bambino scomparso dalla propria abitazione al Mugello e poi ritrovato dopo due giorni da un giornalista lucano, Giuseppe Di Tommaso, è originaria di Scilla. Nicola è apparso in buone condizioni, ma è stato portato dagli agenti in ospedale, al Meyer di Firenze, per accertamenti: si trovava in un burrone a circa 3 km da casa, si era calato a 25 metri.

La mamma Giuseppina Paladino lo aveva messo a letto e, successivamente, era andata nella stalla di proprietà. Il marito invece non era in casa, quando è tornano i due hanno cenato e, prima di andare a dormire, sono andati nella cameretta di Nicola, scoprendo che il bambino non era più nel suo letto. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei genitori che hanno, poi, dato l’allarme ai vigili del fuoco solo la mattina successiva.