Francia, l’eliminazione causa problemi… in famiglia! La madre di Rabiot attacca i genitori di Pogba e Mbappè: caos sugli spalti!

30 Giugno 2021 10:22

Saltano i nervi sugli spalti dopo il ko della Francia a Euro 2021: la madre di Rabiot se la prende con i genitori di Pogba e Mbappè, scoppia il caos allo stadio!

La Francia partiva con l’etichetta di favorita di Euro 2021, ma un ottavo di finale da incubo contro la Svizzera ha segnato l’eliminazione dei Campioni del Mondo in carica. Una sconfitta che ha fatto molto rumore, tanto in patria quanto all’estero. E anche sugli spalti! Durante la gara infatti non sono mancati momenti di tensione. Protagonista la madre/agente di Adrien Rabiot, centrocampista dei ‘Bleau’ e della Juventus. La signora Veronique, mentre il figlio si applicava egregiamente fuori ruolo come terzino, ha pensato bene di prendersela con la famiglia di Pogba dopo l’errore che ha causato il 3-3 della Svizzera e i conseguenti tempi supplementari. Ma non è finita qui. Dopo l’errore di Kylian Mbappè, ultimo rigorista che ha condannato la Francia all’eliminazione, la madre di Rabiot si è rivolta a verso i genitori della stella del PSG intimando loro di redarguirlo e renderlo meno arrogante. Neanche a dirlo, si è accesa un’intensa discussione che non è sfuggita ai presenti e che è finita su tutti i giornali facendo quasi più rumore della stessa eliminazione della Francia.