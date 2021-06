Calcio femminile, Eccellenza: le ragazze della Jsl superano il quotato Marsala e “vedono” la finale

7 Giugno 2021 18:22

Calcio femminile, Eccellenza: Jsl Women in finale dopo aver superato il Marsala

Prestigiosa vittoria griffata JSL Women nella seconda giornata del triangolare post-season del campionato regionale d’Eccellenza femminile di calcio. La squadra neroverde si è imposta per 1-0, al comunale di Brolo, sul quotato Marsala, salendo, così, a quota 4 punti nella classifica del gironcino. Un successo che certifica la grande crescita della squadra allenta da Marco Palmeri, brava nel gestire mentalmente l’attesa sfida, andando a bersaglio proprio allo scadere con la talentuosa Serena Guardino. Adesso la JSL dovrà attendere l’esito del match Marsala-Academy Sant’Agata per sapere se disputerà o meno la finalissima.

CRONACA – Partita tattica nel primo tempo con entrambe le formazioni attente a non sbilanciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze delle rivali. Più propositive le lilibetane, ma la difesa locale fa buona guardia ed il portiere Barbara Castillejo è sempre precisa ed efficace negli interventi. Le padrone di casa pigiano il piede sull’acceleratore nella ripresa, rendendosi più volte pericolose. Sfiorano, in particolare, il gol del vantaggio Guardino, che da favorevole posizione manca lo specchio per pochi centimetri, e Giulia Pagano, vicina alla deviazione risolutiva su assist della scatenata Jacqueline Bilardi. Al 90’ Guardino insacca il pallone su calcio di punizione dalla sinistra, facendo esplodere di gioia le compagne e l’intera panchina. Enorme è la soddisfazione, al triplice fischio, dell’intero ambiente JSL per la preziosa affermazione conquistata contro una compagine forte, esperta e di blasone come il Marsala. Da segnalare, l’importante rientro in campo di Valentina Minciullo, reduce da un infortunio muscolare che le ha fatto saltare diverse gare.

Risultati triangolare A: JSL Women-Marsala 1-0. Riposava: Academy Sant’Agata.

Classifica: JSL Women 4 Academy Sant’Agata 1; Marsala 0.

Risultati Triangolare B: SSD Unime-Santa Lucia n.d. Riposava: Catania.

Classifica: Catania 3; SSD Unime e Santa Lucia 0.