Euro 2021, Gosens nuova stella della Germania: il cuoco della nazionale gli dedica la ‘pizza-polenta’

21 Giugno 2021 12:39

Robin Gosens trascina la Germania a Euro 2021, in patria viene celebrato come una star: il cuoco della nazionale gli dedica la pizza-polenta

Robin Gosens è il nuovo eroe della Germania. L’esterno dell’Atalanta ha impressionato nella sfida contro il Portogallo, arando letteralmente la fascia sinistra. Gosens è risultato decisivo per la propria nazionale che, sotto di un gol, è riuscita a rimontare grazie alle sue giocate: prima un gol incredibile, annullato per fuorigioco; poi un cross che propizia un’autorete; un secondo cross che diventa un assist e infine la gioia per la rete personale. In 3 dei 4 gol con i quali la Germania ha superato 2-4 il Portogallo c’è il suo zampino. La stampa, anche quella solitamente più pacata, lo ha etichettato come eroe. L’esterno nerazzurro ha avuto anche l’onore di parlare, in videochiamata, con la cancelliera Merkel. Per concludere, la prestazione del calciatore plasmato da Gasperini nell’Atalanta è stata celebrata anche a tavola. Lo chef della nazionale tedesca gli ha dedicato una ‘pizza-polenta‘, un piatto che dal nome non promette molto bene, rischiando di essere quei ‘mappazzoni’ frutto di mix e scopiazzatura della cucina italiana che spesso creano all’estero, ma che lo stesso Gosens si affretta a chiarire: “base di polenta anziché la pasta della pizza, con sopra pomodoro e mozzarella. Mi è piaciuta, speriamo che la riproponga”. Se serve a farlo giocare così bene…