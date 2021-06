Pallavolo, Franco Tigano Palmi: il primo colpo di mercato è Carmelo Gitto

16 Giugno 2021 10:39

E’ Carmelo Gitto il primo colpo di mercato della Franco Tigano Palmi: le dichiarazioni del nuovo arrivato

Carmelo Gitto è il primo colpo di mercato della Pallavolo “F.Tigano” Palmi. Centrale classe 1987, ha disputato 13 campionati di serie A1 e 4 campionati di serie A2 vantando un totale di 390 presenze. Gitto rappresenta dunque un innesto importante per la squadra allenata da Antonio Polimeni, un tassello che probabilmente si rivelerà fondamentale per la promozione in serie A2.

Le sue dichiarazioni: “Per me è la prima volta così a sud da quando facevo le giovanili. Da questo campionato mi aspetto molto entusiasmo soprattutto sugli spalti, si sa che il pubblico del sud è molto caloroso e spero non ci siano problemi per quanto riguarda la situazione COVID. Ho avuto modo di parlare con il presidente e con l’allenatore e ho potuto constatare l’entusiasmo che portano e questo è sicuramente un aspetto molto positivo, soprattutto per la squadra. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa più risultati possibili, bisogna uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto e di aver fatto divertire il nostro pubblico. Per vincere il campionato bisogna diventare un vero e proprio gruppo, serve lavoro di squadra e un buon sistema di gioco, i presupposti ci sono tutti. Aspettiamo l’inizio della preparazione per cominciare ad incastrare i primi pezzi di quella che sicuramente sarà una stagione entusiasmante”.