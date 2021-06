Non solo la Reggina, anche il Messina a Euro 2021: all’Olimpico per Turchia-Italia spunta una felpa giallorossa [FOTO]

13 Giugno 2021 15:08

Anche il Messina a Euro 2021: per Turchia-Italia dell’Olimpico spunta infatti una felpa giallorossa

La Reggina a Euro 2021? Sì, ma neanche il Messina scherza. Per sintetizzare, forse, sarebbe meglio dire: “Lo Stretto è ovunque”. All’Olimpico, durante Turchia-Italia – partita inaugurale del torneo – un tifoso amaranto ha avuto la possibilità di assistere alla proposta di matrimonio di un tifoso turco alla propria compagna. Oltre all’amaranto, però, nelle tribune dello stadio della capitale è spuntato anche il giallorosso. Per l’esattezza, una felpa del Messina, come si può vedere nella foto a corredo dell’articolo.