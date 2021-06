La domenica dello sport messinese: Acr e Fc, sfida all’ultimo sangue. La Just Mary vince i playoff di Serie C Silver

13 Giugno 2021 23:30

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Prosegue la sfida a distanza, a due giornate dal termine, tra Acr e Fc Messina. La capolista pareggia a Licata, la vice batte il Castrovillari e riapre la corsa primo posto. Le due squadre sono distanti adesso due punti. In coda, respira il Città di Sant’Agata, dopo il successo prezioso e pesante nello scontro diretto contro il Rende.

BASKET

Serie C Silver

E’ la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza a far festa nel derby tutto peloritano in finale playoff contro la Basket School. L’ultimo atto assoluto della Serie C Silver siciliana premia la Just Mary, che ha la meglio degli avversari anche con un lungo scarto: 100-64.