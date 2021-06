La domenica dello sport messinese: la Sicom perde la semifinale playoff, Basket School-Just Mary si giocano la promozione

6 Giugno 2021 23:13

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

Si restringe il cerchio sulle diverse compagini sportive della città siciliana, con le stagioni regolari terminate, gli ultimi scampoli di playoff e playout e l’estate alle porte.

BASKET

Serie C Silver

Sarà Basket School Messina-Just Mary Cocuzza la finale dei playoff di Serie C Silver di Pallacanestro. Le due squadre peloritane sono state in grado di battere rispettivamente Castanea (73-77) e Fortitudo (74-65) in semifinale e si giocheranno così la promozione all’ultimo atto.

VOLLEY

Non riesce l’impresa in semifinale di gara-2 alla Sicom Akademia Sant’Anna, nuovamente sconfitta da Cerignola – questa volta a domicilio – per 3-0. Si chiude così al penultimo atto l’avventura playoff della squadra siciliana, che esce a testa altissima dopo una grande stagione. 25-22. 25-22 e 25-18 i tre parziali che hanno deciso la sfida.

TENNISTAVOLO

La Top Spin Messina Fontalba si è fermata ad un passo dall’impresa. A conquistare lo scudetto 2021 del tennistavolo è stata l’Apuania Carrara. In settimana si è giocata la finale per decretare la squadra campione. La compagine siciliana del tecnico Wang Hong Liang ha pareggiato in casa dei toscani che si sono aggiudicati il tricolore per il miglior piazzamento in campionato determinato dalla differenza punti nello scontro diretto.